Os 50 anos da Globo inspiram último 'Tá no Ar'

, série da Bossa Nova Films para o GNT, ganhará 3ª temporada. Sob direção de Luiz Villaça, a equipe já trabalha no roteiro protagonizado por Denise Fraga, Cláudia Mello e Manoela Aliperti.

Por falar em Bossa Nova, uma equipe da produtora parou a Praça da Sé para filmar o novo comercial da Claro, em plena luz do dia, com direito a noiva em cena. Estreia hoje.

Em nome do pai, Geraldo Casé, responsável por levar O Sítio do Picapau Amarelo para a TV, Regina Casé desafia os concorrentes do quadro Como Manda o Figurino a criar dois figurinos para os personagens de Monteiro Lobato. No júri, a própria Regina, a figurinista Helena Araújo e Isabelle Drummond, que iniciou sua carreira como Emília. No Fantástico.

Samantha Schmutz leva a Jéssica do Vai que Cola a um programa só seu, no Multishow, batizado como Arranca Rabo. Convidada por uma amiga a salvar uma casa de shows, ela fará todo tipo de apresentação - até strip-tease. Estreia em agosto.

Globo e Ecuavisa, canal uruguaio, renovaram o casamento que já dura 15 anos, tendo a brasileira como exportadora de dramaturgia. Atualmente, a emissora exibe lá Salve Jorge, com liderança no horário e 25% de participação entre os televisores ligados.

Doce de Mãe, o telefilme exibido como especial de fim de ano e que deu a Fernanda Montenegro o Emmy de melhor atriz, está saindo em DVD. A caixa traz também os episódios produzidos para série homônima na sequência, com sete horas de material.

O Esporte Interativo amealhou 7,2 milhões de pessoas diante dos jogos Vitória X Ceará, no sábado, e Bahia X Sport, no domingo, pelas semifinais da Copa do Nordeste. O cálculo é uma projeção com base no Ibope Parabólicas e TV paga.

Liga do bem. Teresa (Fernanda Montenegro) convida Vinícius (Thiago Fragoso) para trabalhar em seu escritório, em cena prevista para terça, em Babilônia. Éticos, ambos foram apontados pelos telespectadores consultados pela Globo como personagens queridos na trama.