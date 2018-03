Orson Welles voltará às telas com gravações inéditas O cineasta Orson Welles voltará aos cinemas graças a gravações que fez pouco antes de morrer e que a Drac Studios utilizará para produzir um filme natalino, segundo informou anteontem a revista The Hollywood Reporter. A voz de Welles vai narrar Christmas Tales, filme que combinará ação real em 3D com animação por computador. A produção será dirigida por Todd Tucker, que trabalhou nos efeitos especiais de Watchmen (2009) e O Curioso Caso de Benjamin Button (2008). A história de Christmas Tales foi publicada há mais de 25 anos por Robert X. Lee, que pediu a Welles, seu amigo, que emprestasse sua voz para narrar os contos. Welles concluiu os trabalhos em 1985, meses antes de morrer. "É um achado significativo. É algo com o que qualquer cineasta sonha", disse o presidente da Drac Studios, Harvey Lowry. As fitas foram digitalizadas e o estúdio deve rodar o longa-metragem este ano e lançá-lo em dezembro de 2011.