Orquestras e coral abrem vagas Até o dia 24 deste mês a Tom Jobim Emesp recebe inscrições do processo seletivo para vagas na Orquestra Jovem Tom Jobim, Coral Jovem do Estado, Orquestra Jovem do Estado e Banda Sinfônica Jovem do Estado. Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo site www.emesp.org.br. Todos os candidatos passarão por testes de admissão e serão avaliados por uma banca examinadora. Os testes estão previstos para ocorrer entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março na Unidade Luz da Tom Jobim - Escola de Música do Estado de São Paulo. Os selecionados receberão uma bolsa como ajuda de custo mensal no valor de R$ 430.