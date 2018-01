Orquestra vienense fecha temporada da Cultura Artística O seu criador, o organista Martin Haselböck, já foi regente convidado de conjuntos importantes como a Gewandhaus, de Leipzig, e a Filarmônica de Dresden. Fundada por ele em 1998, a Orquestra da Wiener Akademie, especializada no resgate do repertório clássico-barroco, encerra a temporada deste ano da Sociedade de Cultura Artística, com concertos hoje e amanhã, às 21 horas, na Sala São Paulo; eles tocam também no dia 29 no Teatro Municipal de Paulínia. Juntamente com o coral Sine Nomine, fundado em 1991 por Johannes Hiemetsberger, a orquestra interpretará o Stabat Mater, de Haydn e a Missa em Sol Maior, de Schubert.