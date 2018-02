ORQUESTRA VAI APRESENTAR 9 PROGRAMAS A Sinfônica Heliópolis apresentará, ao longo desta temporada, nove programas na Sala São Paulo, nos quais será regida pelo seu titular, Isaac Karabtchevsky; seu assistente, Edilson Venturelli; e o principal regente convidado, Julian Rachlin. "O principal avanço é o aumento no número de programas. Não temos mais três, quatro meses para preparar um só concerto. E isso exige uma outra postura dos músicos, que estão em constante preparação para as apresentações", diz Karabtchevsky. "E será muito importante o estreitamento na relação com Rachlin, assim como a presença, pela primeira vez, do violoncelista Antonio Meneses." / J.L.S.