ORQUESTRA TESTA NOVOS MÚSICOS Estão abertas as inscrições para os testes da Orquestra Experimental de Repertório. Com o intuito de revelar novos músicos pré-profissionais, a seleção ocorrerá no dia 6 de abril, e avaliará flauta, clarinete, oboé, fagote, trompa, trompete, trombone, percussão, violino, viola e contrabaixo. As provas ocorrem no 1.º andar da Sala Olido, localizado na Avenida São João, 473. Os candidatos devem apresentar uma peça de livre escolha durante a prova. Interessados já podem se inscrever, das 9 às 18 horas, até o dia do teste no escritório da OER, localizado no 7.º andar do mesmo endereço. Mais informações pelos telefones (11) 3397-0121 e 3397-0122.