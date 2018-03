Orquestra Sinfônica de Minas Gerais abre vagas O Instituto Cultural Orquestra Sinfônica (ICOS) e a Fundação Clovis Salgado recebem inscrições para o preenchimento de vagas de músicos da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais até terça-feira, 10. A seleção abrange os instrumentos: violino, viola, violoncelo, contrabaixo, oboé, flauta, clarineta, fagote, trombone, trompete, trompa, tuba, percussão, harpa e teclado. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas pelo correio (ICOS, Rua dos Guajajaras, 40, 26º andar, Belo Horizonte, MG, CEP 30180-100 ou e-mail: audicao@icos.org.br). As audições ocorrerão no Palácio das Artes entre os dias 16 e 22. Mais informações pelo tel. (31) 3213-4777.