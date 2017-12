Orquestra Real do Concertgebouw toca hoje, de graça, no Ibirapuera A Orquestra Real do Concertgebouw de Amsterdã, uma das mais respeitadas sinfônicas do mundo, abre sua turnê sul-americana com uma apresentação gratuita ao ar livre no Parque Ibirapuera, hoje, a partir das 11 horas. O maestro letão Mariss Janson comanda a orquestra em um repertório acessível, com peças de autores como Enescu, Prokofiev e Stravinsky, além da Farândola da suíte L'Arlésienne nº 2, de Bizet e O Trenzinho do Caipira, de Villa-Lobos. O concerto será transmitido ao vivo pela TV Cultura. Jansons e a orquestra tocam também na Sala São Paulo amanhã e terça, às 21 horas.