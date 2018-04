Orquestra ocidental toca no Irã pela 1a vez desde revolução A primeira orquestra ocidental de música clássica a visitar o Irã desde a Revolução Islâmica de 1979 recebeu aplausos calorosos em Teerã, na noite de quarta-feira, durante o primeiro dos dois concertos a serem realizados no país. A Orquestra Sinfônica de Osnabrueck, da Alemanha, tocou peças de Beethoven, Brahms e Elgar dentro do Vahdat Hall, em Teerã. Os ingressos haviam se esgotado. Uma segunda apresentação deve ocorrer na quinta-feira à noite. "Estou muito orgulhoso de termos conseguido vir até aqui e de nossa orquestra ser a primeira dos últimos 30 anos (a visitar o Irã)", afirmou um dos músicos à Reuters Television. "Essa é uma grande honra para nós." Obedecendo ao rígido código islâmico de vestimentas que vigora no Irã, as instrumentistas da orquestra usaram o véu muçulmano durante o concerto de duas horas. A conservadora República Islâmica costuma ver com desconfiança a cultura ocidental, que considera decadente, mas as restrições diminuíram na última década e a música clássica é encarada com bons olhos entre alguns setores da sociedade. A visita da orquestra acontece em um momento de crescentes tensões entre o Irã e potências ocidentais em virtude do programa nuclear iraniano, que, segundo essas potências, teria por objetivo o desenvolvimento de bombas atômicas. O governo iraniano afirma que o programa é pacífico. O local em que a orquestra se apresentou tem capacidade para 850 pessoas.