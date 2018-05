Orquestra Jovem comemora 10 anos com show Em comemoração aos seus dez anos de existência, a Orquestra Jovem Tom Jobim, grupo musical do Governo de São Paulo, homenageia seu patrono convidando o Quarteto Jobim para concerto especial no dia no sábado, às 21h, no Memorial da América Latina. Formado pelo violonista Paulo Jobim, pelo pianista e vocalista Daniel Jobim - filho e neto de Tom Jobim, respectivamente, pelo contrabaixista Rodrigo Villa e pelo baterista Paulo Braga, o Quarteto apresenta com a Orquestra canções de diferentes fases do compositor.