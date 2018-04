Orquestra Imperial lota Citibank com animada gafieira O Citibank Hall, localizado na zona sul de São Paulo, esteve lotado na noite de ontem. Muitos jovens se misturavam a adultos que passavam da casa dos 40 anos. Tudo em torno do mesmo objetivo: bailar sob o ritmo da gafieira, comandado pela Orquestra Imperial que fazia seu primeiro grande show na capital paulista. Cercado de expectativas, o público encheu a casa para ver o que era essa tal big band brasileira. Alguns já conheciam e até cantavam as canções mais famosas do grupo, como Dr. Sabe Tudo, de Rubinho Jacobina. Mas o fato é que grande parte tinha mais ouvido falar ou lido na imprensa sobre o então show. Programado para 21h30, cerca de 40 minutos depois os 18 músicos entraram no palco, com as belas vocalistas Thalma de Freitas e Nina Becker - únicas presenças femininas - ao lado do ex-Los Hermanos Rodrigo Amarante. A orquestra é composta, na verdade, por 19 músicos, mas Pedro Sá está no momento em turnê com Caetano Veloso. O início moroso, com canções lentas, assustou uma parcela do público, que esperava gafieira e samba do começo ao fim. Eram canções extraídos do bom - e único - CD da banda Carnaval Só no Ano que Vem, lançado em junho pelo selo Ping-Pong, de Kassin e Berna Ceppas, também integrantes da big band, e que teve distribuição da Som Livre. Mas o que parecia ser um concerto clássico, logo se transformou numa agitada festa. Durante quase três horas de show, mandaram canções de Carnaval Só no Ano que Vem, como as divertidas Ereção, Supermercado do Amor e Salamaleque, mais desconhecidas do grande público. Para dar um gás e atrair atenção, misturaram essas músicas com outras famosas, que tiveram direito a coro da platéia. Foi o caso, por exemplo, dos sambas Conselho, de Almir Guineto, e Sem Compromisso, de Chico Buarque. Como ocorre tradicionalmente, o show em São Paulo também contou com convidados especiais - especialíssimos, pode-se dizer. A Orquestra Imperial trouxe ao palco o irreverente Jorge Mautner, que, com seu violino, interpretou junto aos demais integrantes a tropicalista e clássica Maracatu Atômico, que ganhou nos anos 90 uma versão mangue beat com Chico Science e a Nação Zumbi. Também subiu ao palco o ótimo guitarrista Lanny Gordin. Formada em 2002, despretensiosamente, por músicos que já tinham suas respectivas carreiras-solo ou em grupo, o segredo da Orquestra Imperial está na leveza e descontração com que levam o show. Ou como atribuiu a vocalista Nina Becker, em entrevista à Agência Estado, pelo fato de que ?ninguém quer ser mais do que ninguém? - afinal de contas, não passa de uma reunião musical entre amigos. Mas que vem tomando seriedade. O problema é que os músicos continuam com seus projetos paralelos, o que impede conciliar agendas para shows, como foi o caso já relatado de Pedro Sá. Após o show, os comentários dos que estiveram presentes eram unânimes - todos elogiosos. Exaustos, a sensação, em comum, era de uma noite longa de muita dança no baile de gafieira e pés cansados. A convicção, assim, era de que o tradicional ritmo popular ainda vive - e com originalidade, respeitando e homenageando, por vezes, aqueles que trouxeram o gênero à tona. Nesta sexta-feira, ainda tem um pouco mais de Orquestra. Mas desta vez de forma reduzida. Nina Becker e Thalma de Freitas fazem show no Studio SP. Juntas, serão acompanhadas pelo pai de Thalma, o instrumentista Laércio de Freitas, no projeto Cedo e Sentado, que começa às 22h30, e acontece no piso superior da casa. Mais tarde, ainda no mesmo local, Kassin recebe as duas cantoras no projeto Kassin + 2, com muita animação na pista para adentrar a madrugada. Studio SP. Rua Inácio Pereira da Rocha, 170. Entrada: de R$ 15 a R$ 25. Informações e para colocar nome na lista de desconto: (11) 3817-5425.