Orquestra Imperial leva gafieira ao Citibank Hall em SP Músicos a postos: é hora do baile de gafieira amanhã, no Citibank Hall, em São Paulo. Nos comandos, a Orquestra Imperial, ou O.I., que já comemora cinco anos de sucesso. Surgida no Rio de Janeiro, essa big band, composta por 19 talentos da nova geração da música brasileira, como Kassin, Moreno Veloso e Rodrigo Amarante, promete colocar os paulistanos para dançar e reviverem os áureos tempos da gafieira de uma forma peculiar. Eles trazem, nesta apresentação única na cidade, o bom disco ''''Carnaval'''' só no ano que vem, o primeiro deles da carreira, lançado recentemente pelo selo Ping-Pong, de Kassin e Berna Ceppas, integrantes da banda. Pode-se dizer que a apresentação de amanhã marcará o primeiro grande show da O.I. na cidade. ?A gente fez muito show em São Paulo para empresa ou festa fechada. Tocamos também no Sesc Pompéia, mas que é menor e que muita gente do público a gente reconheceu da platéia do Rio. Agora a gente estará alcançando uma quantidade maior de pessoas?, conta a vocalista Nina Becker, que juntamente da também vocalista Thalma de Freitas está entre as únicas duas mulheres da trupe. Nina era diretora de arte de cinema antes de entrar na O.I., e hoje, em paralelo à banda, se dedica também à carreira de estilista. Assim fazem também os demais componentes - tocam outros trabalhos, enquanto a orquestra fica como um bom e divertido hobby. O fato é que a Orquestra Imperial não foi idealizada para formar uma longa história. Ela começou na mais pura reunião entre amigos. Foi em 2002 que tudo teve início, quando o baixista Kassin e o percussionista Berna Ceppas foram convidados para fazer uma série de quatro apresentações no extinto Ballroom, casa noturna carioca. Eles faziam jam session num outro local, mas a apresentação não era muito propícia para um lugar tão amplo como o Ballroom. Inventaram, assim, que tinham um projeto de uma grande banda que tocava gafieira. Aprovada a proposta, se encontraram numa saia-justa, tendo que recorrer aos amigos para os salvarem da, pode-se dizer, ?enroscada?. ?Eles começaram a ligar para vários amigos convidando para participar do show, e iniciou-se o projeto. Era para durar um mês, mas acabou sendo incrível?, relata Nina Becker, que só entrou na equipe a partir do quarto show. ?Fui às primeiras apresentações e me convidei para ser integrada?. Descontração, gafieira e sucesso O sucesso foi inevitável. Entre amigos, de forma bem despojada, resgatavam grandes clássicos, misturando-os aos repertórios próprios dos músicos. E o que era uma orquestra de um ritmo tipicamente carioca se expandiu. As apresentações da O.I. ficaram marcadas por participações especiais, que, ao longo do tempo, já receberam, entre outros, Marisa Monte, Seu Jorge, Caetano Veloso, Luiz Melodia, Zeca Pagodinho e Bebel Gilberto, que inclusive escalou a banda para seu último disco Momento. No entanto, a agenda de uma banda de 19 músicos, em que cada um coordena seus trabalhos individuais, fez com que as coisas na orquestra andassem a passos curtos durante esses cinco anos de improviso. A idéia de gravar um CD já existia, mas a conciliação de agendas era praticamente impossível. ?A gente sempre quis registrar um CD, mas assim como marcar um show não é tão fácil, porque não é a coisa principal de cada um, gravar é mais difícil ainda. É muita gente, precisa de tempo, de dinheiro, e demorou até conciliar tudo isso?, diz Nina. Mas gravar depois de tanto tempo também teve seu lado positivo, pois conseguiu reunir os 19 músicos numa afinidade maior depois de cinco anos de trajetória, em que, agora, se consolidou a formação atual, depois de algumas alterações. ?Foi muito legal a gravação do CD acontecer agora, porque cinco anos depois a gente tinha um entrosamento maior dos músicos. Muita coisa legal rolou nesses cinco anos e elas estão impressas nesse CD?, afirma a vocalista. Pois é o que mostra ''''Carnaval'''' só no ano que vem, que recebeu distribuição da Som Livre. Estão lá, no disco, um apanhado de canções inéditas de autoria dos músicos da big band, entre outras que já vinham sendo tocadas durante em seus shows, como Era Bom e Ereção. Esta última é um conjunto de parcerias, ?quase com a orquestra inteira?, segundo Nina. No show, eles se baseiam no repertório do álbum, que se complementa com outras nove canções, como Não foi em Vão, Supermercado do Amor e Salamaleque. Um dos grandes sucessos da O.I., Dr. Sabe Tudo, de Rubinho Jacobina, também da banda, está inclusa no set list, assim como uma versão ?meio latina? para Stairway to Heaven, clássico do Led Zeppelin. De acordo com Nina, o sucesso da orquestra se deve à despretensão com que se leva este trabalho. ?Ninguém na O.I. tem a pretensão de achar que um é melhor que o outro, ninguém tem pretensão de controlar o que o outro vai fazer, todo mundo tem seu espaço. O fato da orquestra não ser uma banda de carreira, faz com que tudo seja mais leve?, pontua ela. Para o show, o público pode aguardar uma boa ?confusão harmônica?, como lembra Nina. ?O show da orquestra não é só um show, é um baile pra transmitir emoções. A gente brinca muito e a sinergia é perfeita?. Preparem os pés e separem um bom calçado, pois o baile não tem hora para acabar. Orquestra Imperial. Citibank Hall. Av. dos Jamaris, 213. Amanhã (23), às 21h30. Ingressos: de R$ 35 a R$ 60. Informações: (11) 6846-6040.