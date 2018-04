Orquestra Imperial faz única apresentação em SP

Hoje quero crer que não foi mesmo em vão/escolho solitude a solidão/ foi bom te ter mais uma vez/poder te abandonar/e dar por fim a mágoa desse mal amar. Os versos de Thalma de Freitas em Não Foi em Vão apresentam a tônica do primeiro e novíssimo álbum que a Orquestra Imperial lança na quinta-feira, 23, em uma única apresentação, o Citibank Hall, em São Paulo. O nome dado ao disco também dá indícios de que a folia sempre presente nos shows da banda foi guardada para um momento mais propício, afinal Carnaval Só no Ano que Vem. Ouça trecho de Yarusha Djarub Ouça trecho de Não Foi "Não é um disco de explosão, não. É um disco de canções que está tomando vida", define Berna Ceppas, um dos idealizadores do coletivo formado especialmente por músicos amigos durante a Copa do Mundo de 2002. Dezoito dos 19 integrantes estarão em cena no show de quinta, cujo repertório "será um mix das novas canções com o tradicional baile" (para não decepcionar os fãs mal-acostumados). A exceção é Pedro Sá, que está realizando shows com Caetano Veloso. A Orquestra abriu a Festa Literária de Paraty (Flip) em julho e deu uma canja do que seria o novo álbum, ao lado de João Donato. Logo depois, fizeram uma minitemporada no Teatro Rival, no Rio, onde ocorreu o lançamento oficial de Carnaval Só no Ano que Vem, e ainda passaram por Belo Horizonte e Brasília. "É muito difícil conseguir conciliar a agenda de todo mundo, pois cada um continua tocando os próprios projetos. Temos convites para ir a Salvador e Recife, mas não sabemos ainda quando conseguiremos nos reunir novamente", conta. Estamos falando de Rodrigo Amarante (Los Hermanos), Moreno Veloso, Nina Becker, Kassin (baixo), Max Sette (trompete e flugelhorn), Domenico (baterista, parceiro de Kassin e Moreno), Rubinho Jacobina (teclados), os percussionistas Stephane San Juan, Bodão e Leo Monteiro (Duplexx, percussão eletrônica), Felipe Pinaud (flauta), Nelson Jacobina (guitarra, parceiro de Jorge Mautner), Bartolo (Duplexx) e Pedro Sá (Caetano Veloso), os trombonistas Bidu Cordeiro (Paralamas do Sucesso) e Mauro Zacharias, além da cantora e atriz Thalma de Freitas, Berna Ceppas (teclados e percussão) e um dos maiores compositores da história da Império Serrano, o baterista Wilson das Neves. Quer mais? "É possível que ainda tenhamos mais dois amigos no show em São Paulo: o Guga Stroeter no vibrafone e oLanny Gordin na guitarra", revela Ceppas. Todos eles serão os responsáveis em dar vida ao samba-canção Rue de Mes Souvenirs, de Wilson das Neves e Stephane San Juan, ao frevo Supermercado do Amor, de Bartolo e Jorge Mautner, passando pelo bolero Ela Rebola, cantado por Moreno, até chegar à divertida Ereção, de Domenico e Max Sette. Serviço: Orquestra Imperial. Citibank Hall (3.150 lug.). Avenida Jamaris, 213, Moema, telefone 6846-6040. Hoje, às 21h30. De R$ 35 e R$ 60