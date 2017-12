Orquestra Filarmônica de MG anuncia programação A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais vai iniciar a temporada de 2010 com uma homenagem à música das Américas. No dia 23 de fevereiro, às 20h30, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, um concerto abre a nova temporada com obras de Corigliano, Villa-Lobos, Piazzolla e Ginastera, sob regência de Fabio Mechetti. O concerto tem início com Abertura Promenade, de John Corigliano. Em seguida, a Filarmônica executa Momoprece, de Heitor Villa-Lobos. O solista será o pianista brasileiro Marcelo Bratke. Após o intervalo, Três Tangos, de Astor Piazzolla, com arranjos do regente titular da orquestra, o maestro Fabio Mechetti, e Estancia: Suíte de Balé, de Alberto Ginastera. O preço dos ingressos vai variar entre R$ 45, R$ 30 e R$ 20. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.