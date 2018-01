Orquestra faz seu tradicional baile pré-carnaval em SP A Orquestra Imperial vem a São Paulo para fazer seu tradicional baile à fantasia. Pela primeira vez na capital paulista, a festa já acontece desde 2003 no Rio de Janeiro. Lá, público e banda comparecem fantasiados. Durante a festa, haverá sorteio de brindes e premiações para as fantasias mais originais, porém, o traje não é obrigatório. Para quem quer saber só de dançar, o repertório do bailão será voltado às marchinhas, sambas e boleros, transformando a casa de espetáculos Tom Brasil numa espécie de baile de gafieira - exatamente como a banda nasceu em 2002. ?Gostamos quando o show vira um baile, não um show. Não queremos ninguém parado?, avisa Kassin, um dos 19 integrantes da Orquestra. Desta vez, as versões serão de Stairway To Heaven, do Led Zeppelin, e Sultans of Swing, do Dire Straits. Para anabolizar os foliões, o DJ Marlboro será o convidado. O músico tocará na abertura e nos intervalos, destilando seu set de funk carioca. ?O Marlboro sempre foi o nosso DJ. Por vários motivos?, fala Kassin. ?Primeiro que adoramos o som que ele põe. Segundo porque percebemos que no Rio, a partir de um certo momento, se iniciou um movimento resgatista do carnaval, coisa que a gente sempre passou muito longe. O Marlboro é o que a gafieira era nos anos 1950. Ele faz o que as orquestras faziam na época.? O Baile à fantasia da Orquestra Imperial acontece no Tom Brasil (Rua Bragança Paulista, zona sul de São Paulo). Hoje, às 22 horas. De R$ 50 (pista) a R$ 100.