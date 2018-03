Orquestra de SP recebe Amilton Godoy no Sesc Pinheiros Hoje, às 21 horas, o Sesc Pinheiros recebe concerto da Orquestra Municipal de São Paulo, na série Municipops. Com regência do maestro Marcelo Ghelfi, a orquestra terá como convidado o pianista Amilton Godoy para apresentar a clássica "Rhapsody in Blue", do compositor norte-americano George Gershwin (1898 -1937). O restante do programa terá outras peças populares interpretadas, como "Tema de Gabriela", de Tom Jobim, com participação do grupo criado por Amilton na década de 1960, o Zimbo Trio. Os ingressos custam de R$ 3,50 a R$ 14 e o Sesc Pinheiros fica na Rua Paes Leme, 195. Mais informações pelo telefone (11) 3095-9400. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.