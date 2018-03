Orquestra de Contrabaixos lança DVD na Argentina

A orquestra realizará shows na próxima quinta-feira, dia 26, em Córdoba, na sexta em Vila Maria, no domingo, em Rosário. Em Buenos Aires a orquestra realizará duas masterclass. Segundo Vinicius Pereira, um dos integrantes do grupo, o objetivo das oficinas é ampliar a visão dos contrabaixistas sobre as amplas possibilidades de se tocar o instrumento. "Nossa ideia é que o contrabaixista perceba que pode fazer diversas funções musicais no instrumento, tanto da parte mais baixa, como no contracanto, na melodia. O universo do contrabaixo é muito amplo."

Segundo ele, o DVD é a primeira gravação do grupo, criado há dez anos pelo francês radicado no Brasil Tibô Delor. A escolha em aliar som e imagem nesse primeiro produto feito pelo grupo tem relação com o tipo de show performático que os integrantes apresentam. Tibô, além de criador e integrante do grupo, também é dono da "Tropikombi", a Kombi que levará o grupo até a Argentina neste sábado, numa viagem de mais de 2 mil quilômetros até Córdoba. O grupo divulgará um diário de bordo, que poderá ser acompanhado por meio do site www.octropical.com.br.