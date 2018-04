Orlando Bloom é eleito o britânico mais desejado

O ator Orlando Bloom, de 30 anos, protagonista das sagas de O Senhor dos Anéis e Piratas do Caribe foi eleito o britânico "mais desejado e sexy do mundo", segundo uma pesquisa feita pela revista Cosmopolitan com suas leitoras e publicada nesta quarta-feira, 15, no Reino Unido. O segundo lugar ficou para o ator Wenworth Miller que participou dos seriados Buffy, a Caça-Vampiros e Prison Break, e do filme Go Fish. Em terceiro lugar ficou com o príncipe Harry da Inglaterra, seguido de seu irmão maior, o príncipe William, terceiro e segundo respectivamente na linha de sucessão à coroa britânica. A lista continuou com o ator Jude Law, o piloto de fórmula 1, Lewis Hamilton, o músico Robbie Williams e o cantor da banda Take That, Jason Orange. No nono lugar ficou o apresentador de televisão Alex Zane, enquanto que fechando a lista dos dez mais ficou Sam Branson, o filho mais velho do magnata e proprietário da companhia Virgin, Richard Branson.