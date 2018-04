Orival Pessini, criador de Fofão e Patropi, volta à TV Orival Pessini, o criador de Fofão e Patropi, está de volta. Depois de ficar anos no ostracismo, ele acaba de ganhar um personagem no humorístico "Uma Escolinha Muito Louca", da Band, e ainda tem faturado com shows do bochechudo famoso na década de 80 e "auxílios empresariais" com a turma de Patropi, da extinta "Escolinha do Professor Raimundo".