Originais de Hergé e outros à venda Ilustrações originais e esculturas de clássicos dos quadrinhos como Asterix, Tintin, Corto Maltese e Os Smurfs serão leiloados no sábado em Paris, informou a casa Arcurial, que espera arrecadar mais 2 milhões no evento. O leilão contará com 450 obras criadas por mestres como Jacques Tardi, Enki Bilal, Albert Uderzo e Hergé. Os preços dos lotes variam de 300 a 150 mil. A peça de maior destaque do leilão é uma prancha do belga André Franquin pertencente à antológica série Spirou. A casa Arcurial avalia como lance inicial do trabalho preço entre 100 mil e 150 mil. Outra obra bem cotada é uma ilustração que Hergé realizou em 1979. / EFE