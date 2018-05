Origem de Ofélia de Shakespeare Um especialista da Universidade de Oxford encontrou a documentação de uma história real que pode ter inspirado o dramaturgo William Shakespeare a escrever o triste fim de Ofélia em Hamlet. A informação foi divulgada ontem pela universidade. O pesquisador Steven Gunn teria descoberto o documento de um forense da época sobre uma moça chamada Jane Shaxspere, possivelmente prima do autor. Ela teria se afogado em 1569 ao cair na água quando recolhia flores perto de uma represa na cidade natal de Shakespeare. Gunn fez as pesquisas durante quatro anos com outros acadêmicos de Oxford e os documentos originais foram escritos em latim. / EFE