Ainda que seja necessário guiar e orientar, porque os caminhos são perigosos aqui na Terra, não se deve coagir a vontade de ninguém. O que for feito por obrigação nunca trará bons resultados, já que a vontade inibida cobra tributos enormes que nunca valerão a suposta boa intenção que assim orientou. Todo mundo reconhece a solução para fórmula tão complicada quanto a de orientar sem coagir, deve-se investir em educação para que da mais tenra idade os humanos aprendam a pensar por si mesmos. Nós não podemos dizer às crianças o que pensar, nós devemos estimular que elas pensem por si mesmas, que experimentem, que tirem suas próprias conclusões, para incentivar, assim, que o espírito universal fale por elas e através delas.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Expressar opiniões diferentes das usuais é um direito de toda pessoa. Porém, contrariar sistematicamente as opiniões alheias é um hábito que transforma uma pessoa normal em chata, em alguém que é sempre do contra.

TOURO 21-4 a 20-5

Fazer planos e ajustar-se aos mesmos é uma atitude digna. Porém, quando surgem alguns outros assuntos de forma misteriosa e imprevista, o que fazer? Continuar dentro dos planos ou atender a esses mistérios?

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Convide as pessoas que você achar suas amigas para compartilhar seus bons sentimentos e os acontecimentos afortunados. Faça isso para que esses bons momentos fiquem marcados na memória para sempre.

CÂNCER 21-6 a 21-7

O ato de impor razões ou condições é contrário ao espírito de um bom relacionamento. Porém, hoje em dia as pessoas parecem importar-se menos com bom relacionamento e mais com elas serem superiores às outras. Uma pena!

LEÃO 22-7 a 22-8

É fácil transmitir entusiasmo, porque toda alma é receptiva ao mesmo. Porém, difícil é transformar entusiasmo em força de trabalho, para que a ideia se converta em obra consumada, que todos possam desfrutar.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Teste seus pensamentos na realidade concreta, de modo que isso sirva para você não congestionar sua mente com excesso de possibilidades, já que algumas, muitas talvez, seriam completamente inúteis.

LIBRA 23-9 a 22-10

Assim como você conhece a natureza de uma árvore pelos frutos da mesma, você conhecerá a essência de uma pessoa através de suas obras. Quando quiser conhecer alguém, dê mais atenção aos feitos do que às palavras.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Convencer-se de que você faz de tudo para melhorar uma situação não significa que essa ideia seria compartilhada pelas pessoas que fazem parte da mesma. Faça a sua parte, mas não espere que isso resolva tudo.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

É auspicioso que você se entusiasme com certos empreendimentos, pois o momento não poderia ser melhor. Porém, momentos assim são fugazes, somente podem ser estendidos pela força do trabalho.

CAPRICÓRNIO 21-12 a 20-1

Mobilize seus recursos, porque somente assim você saberá o verdadeiro valor dos mesmos. Enquanto seus recursos ficarem parados, acumulando, o valor será apenas da sensação de segurança que você sentir.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

É possível esbarrar na sorte a qualquer momento, mas se você não se expõe nem toma atitudes atrevidas, isso nunca acontecerá. Porém, não pense, tampouco, que atrever-se garantiria que você esbarrasse na sorte.

PEIXES 20-2 a 20-3

As boas ideias não enriquecem, só o trabalho de realizá-las consegue uma façanha dessas. Por isso, não

se deleite demais com as boas ideias, mas anote-as e experimente imediatamente a possi-bilidade de realizá-las.