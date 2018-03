Órgãos da atriz Natasha Richardson são doados, diz revista

A atriz, que tinha 45 anos, morreu em um hospital em Nova York na quarta-feira da semana passada, dois dias após sofrer uma queda e bater a cabeça durante uma aula de esqui no resort Mont Tremblant, no Canadá. Ela não estava de capacete no momento da queda.

O site da revista norte-americana People disse que sua família, inclusive seu marido, o ator irlandês Liam Neeson, pediu após a morte que seus órgãos fossem doados a outros pacientes necessitados.

Um amigo da família disse que a doação de órgãos "tinha tudo a ver com Natasha", segundo o site.

"Ela passou muito tempo lutando contra o estigma da Aids, alguém que naturalmente doaria seus órgãos. Ao menos, com a doação podemos tirar algo de bom disso (tragédia)."

Números da rede de busca e transplante de órgãos dos EUA indicam que cerca de 101.257 pessoas estão na fila de transplante de órgãos no país, sendo que cerca de 19 morrem diariamente na fila de espera de um doador apropriado.

Nos Estados Unidos, doadores precisam declarar antes de morrer que desejam doar seus órgãos.

O marido Neeson, seus dois filhos, de 13 e 12 anos, sua mãe, a atriz Vanessa Redgrave, e a irmã, Joely Richardson, receberam apoio no domingo de amigos após a morte da atriz vencedora do Tony, em um funeral em Millbrook, interior de Nova York, onde ela vivia com a família.

Neeson deve voltar ao trabalho em Toronto, no set de seu novo drama "Chloe", enquanto os meninos voltaram à escola, segundo a People.

(Reportagem de Belinda Goldsmith)