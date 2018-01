Organizadores cancelam cerimônia do Globo de Ouro

Os organizadores da maior cerimônia de premiação de Hollywood depois dos Oscars, a da entrega dos Globos de Ouro, anunciaram o cancelamento de seu tradicional evento de gala por causa de uma greve de roteiristas nos Estados Unidos. Estrelas de Hollywood iriam boicotar a cerimônia em apoio aos grevistas, disse o sindicato dos atores de cinema e TV no fim de semana passado. Ao invés do jantar de gala, na noite do próximo domingo o evento será limitado a uma entrevista coletiva à imprensa, seguido de festas pós-premiação em que astros do cinema poderão estar presentes. Com isso, atores indicados para o prêmio não terão que optar entre atravessar o piquete e fazer seus discursos de agradecimento ou boicotar a cerimônia. A questão agora é se o mesmo vai acontecer com a entrega dos Oscars. O sindicato dos roteiristas disse que também pretende fazer piquete por ocasião desta cerimônia famosa em todo o mundo. Um porta-voz dos Oscars se recusou a comentar essa possibilidade. O Globo de Ouro é considerado uma boa indicação para os filmes e atores que terão sucesso nos Oscars, cuja cerimônia está marcada para o mês que vem. A greve, iniciada há cerca de dois meses, interrompeu a produção de dezenas de programas de TV e atrasou o cronograma de vários filmes. Os roteiristas reivindicam participação na comercialização de seu trabalho em DVD ou pela internet. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.