Organização presta contas Referente à entrevista com o secretário de Estado da Cultura, Marcelo Mattos Araujo, publicada no último dia 24 de abril no Caderno 2, a advogada Sonia Maria Dorce Armonia, consultora jurídica do Instituto de Museus, Memória e Identidades (atual denominação da Associação de Amigos do Memorial do Imigrante, organização social gestora do Memorial do Imigrante até dezembro de 2010), afirma que as contas da entidade relacionadas ao ano de 2007 e citadas na reportagem foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado conforme parecer publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 27 de fevereiro de 2012.