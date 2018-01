Organização identifica 93 monumentos em perigo

O Fundo Mundial para os Monumentos anunciou nesta terça-feira, 6, sua seleção bienal de 93 lugares do mundo que precisam de ajuda urgente para garantir sua preservação, já que sofrem com a falta de conscientização pública sobre o perigo que correm e de recursos para serem mantidos. Entre eles estão locais famosos, como Machu Picchu, no Peru - e dezenas de outros monumentos na América Latina -, e outros remotos, como o monastério Phajoding, nas montanhas do Butão. Alguns são desconhecidos, como os castelos no deserto da antiga região de Khoresm, no Uzbequistão.

Todos eles precisam de uma ação coletiva e de uma gestão cultural sustentável", explicou nesta terça-feira, 6, a presidente do Fundo Mundial para os Monumentos, Bonnie Burnham, durante uma coletiva de imprensa em Nova York.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Burnham acrescentou que esses lugares "são um claro exemplo da necessidade, mais do que nunca, de criar um equilíbrio entre a preservação do patrimônio cultural e os interesses da comunidade em aspectos sociais, econômicos e ambientais".

Para listar um monumento, a fundação - que tem sede em Nova York - recebe sugestões particulares, de organizações ou autoridades preocupadas com a preservação de certos lugares - desde construções milenares e restos arqueológicos até paisagens e parques naturais - sobre os quais consideram que se deve atrair a atenção internacional.

Entre eles, foram selecionadas as "Machiya", casas tradicionais de Kyoto que datam do século XVII e integravam a vida urbana, além do bairro Qaysariya, no Bahrein, uma das poucas regiões tradicionais que existem na região do Golfo Pérsico e que, segundo o Fundo, poderia ser destruído para a construção de um centro comercial.

A organização pediu esforços adicionais para a conservação da arquitetura vernácula das estepes do Cazaquistão, que incluem cemitérios e mausoléus do século XVIII - e que permitiu a tribos nômades recordar seus antepassados e delimitar geograficamente suas terras.

Do mesmo modo, precisam de ajuda os campos de arroz do século XVI nas Cordilheiras Filipinas, e cerca de 50 mil petróglifos antigos no norte do Paquistão - que correm o perigo de ficar cobertos de água pela construção de uma represa.

O fundo Mundial para os Monumentos, que elabora esta lista a cada dois anos, desde 1996, irá fornecer a todos ajuda financeira e técnica para fomentar uma conscientização social e uma melhor preservação destes 93 lugares - 15 dos quais são do século XX -, distribuídos por 47 países. Dos escolhidos neste ano, 38 ficam nas Américas, 26 na Europa, 18 na Ásia e 11 na África e no Oriente Médio.