'Orfeu' de Camus é o preferido de Spike Lee

15 H E 18H30 NO CANAL BRASIL

França, 1959. Dir. de Marcel Camus, com Breno Mello, Marpessa Dawn.

No centenário de Vinicius de Moraes, o canal brasileiro resgata a versão que o francês Camus fez de sua peça inspirada no mito grego de Orfeu. A geração do Cinema Novo sempre detestou este filme que ganhou a Palma de Ouro, e Cacá Diegues fez uma boa versão nacional, Orfeu, em 1999. Vale lembrar que o cartaz de hoje foi o filme que inspirou Spike Lee a virar diretor. Não é pouco. E a trilha é excepcional. Reprise, colorido, 100 min.

Behind the Candelabra

EUA, 2013. Dir. de Steven Soderbergh, com Michael Douglas, Matt Damon.

A cinebiografia de Liberace discute o narcisismo do artista. HBO, 22 h. Colorido, 100 min.