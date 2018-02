Ordem do Mérito Cultural 2014 é entregue em São Paulo

“Não gosto de coisas pequenas. Nem de pintar com a ponta dos dedos. Uso o corpo todo”, dizia o telão do Auditório do Ibirapuera na noite de terça-feira, 5, no momento exato em que a pintora Tomie Ohtake recebia um de seus maiores prêmios, a medalha de Ordem do Mérito Cultural. No Dia Nacional da Cultura, Tomie foi uma das grandes homenageadas da noite, ao lado do arquiteto Oscar Niemeyer.

A festa da OMC 2014, que contou com a presença da ministra da Cultura, Marta Suplicy e do secretário municipal de Cultura, Juca Ferreira, e do secretário estadual de Cultura, Marcelo Araújo, também contou com performances de Denise Stoklos, do Grupo Parlapatões e de Elisa Ohtake - neta da homenageada.

Elisa apresentou a performance Estudos sobre a Vitalidade. “Na minha sala tem um quadro enorme da minha voz. Minha vontade sempre foi apagar a luz e dançar na frente deste quadro. Vou pedir para diminuir a luz o máximo que der e dançar na frente da minha vó”, disse a neta de Tomie. “Desde quando nasci, todos os domingos eu vou almoçar na casa da minha vó, que é cheio de quadros que ela está pintando, molduras... e a gente sempre começa comendo um tofu. E eu vou fazer algo que eu sempre tive vontade de fazer nestes domingos”, declamou a artista, ao tingir o palco do auditório (coberto com um grande plástico transparente) com as cores dos quadros de Tomie.

Em seguida, a cerimônia seguiu e foram condecorados nomes como a atriz Bárbara Paz, o ator Antônio Fagundes, e o cantor e compositor Erasmo Carlos, que receberam a medalha na classe cavaleiro.

Pouco mais adiante, a festa teve um de deus pontos altos com a apresentação dos Parlapatões. “A cerimônia conta com a presença do secretário municipal de cultura, a quem eu vou pedir que faça o Circo Piolim, o secretário estadual de cultural, a quem eu vou pedir R$ 100 milhões de edital, e a ministra da Cultural, a quem eu vou pedir 2% para a Cultura”, brincou Hugo Possolo, ator e um dos fundadores do Grupo Parlapatões, arrancando risos e aplausos da plateia.

Na continuação da cerimônia, os apresentadores da noite, a atriz Julia Lemmertz e o ator Ailton Graça, chamaram ao palco demais condecorados, como Paulo Borges, diretor e criado da São Paulo Fashion Week, a artista Walda Marques, ambos na Classe Cavaleiro, (Dona Zica),centenário - in memoriam, na classe Grâ-Cruz, e Antonio Abujamra, na classe Comendador, a produtora Lucy Barreto, também na classe Comendador, além do cartunista Laerte, também na classe Comendador.

Oscar Niemeyer, outro grande homenageado, foi apresentado com a frase: "Nós estamos livres para fazer hoje o passado de amanhã". Ao final, a escola de samba Vai Vai entrou no palco do auditório pela parede móvel ao fundo do palco e fechou a noite em clima de carnaval com um samba-enredo que Niemeyer compos aos 103 anos.

A OMC é o maior reconhecimento do Governo Federal a personalidades que contribuem para o desenvolvimento da identidade cultural brasileira. Apesar da ausência da presidenta Dilma Rousseff, a cerimônia também contou com a presença do ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo; do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin; e do prefeito da cidade, Fernando Haddad, entre outros.

Marta fala sobre Vale-Cultura

"Dez anos depois da Bolsa Família, é hora de alimentar a alma", comentou a ministra Marta, durante a abertura da cerimônia, referindo-se ao Vale-Cultura, que será oficializado no próximo dia 12. Marta ainda adiantou que a Vale do Rio Doce assinou um convênio com o Ministério da Cultura e vai fornecer o Vale-Cultura para seus funcionários, além disso, o MinC também firmou acordo com os bancos, que também oferecerão o benefício a seus empregados.

Confira a lista das personalidades homenageadas

NA CLASSE GRÃ-CRUZ:

Eleazar Segundo Afonso De Carvalho, centenário – in memoriam;

Henrique De Souza Filho (Henfil) -in memoriam;

Juvenal De Holanda Vasconcelos (Naná Vasconcelos);

Roberto Pires - in memoriam;

Rubem Braga,Centenário - in memoriam;

Antônio da Silva Fagundes Filho (Antônio Fagundes);

Sérgio Duarte Mamberti (Sérgio Mamberti) e

Walter Torreggiani Pinto (Walter Pinto),Centenário - in memoriam;

NA CLASSE COMENDADOR:

Antonio Abujamra;

Lucy Villela Barreto Borges (Lucy Barreto);

Marlos Mesquita Nobre De Almeida (Marlos Nobre);

Nilcemar Nogueira e

Ronaldo Correia De Brito.

NA CLASSE CAVALEIRO:

Antonio Hélio Cabral (Hélio Cabral);

Bárbara Raquel Paz (Bárbara Paz);

Erasmo Esteves (Erasmo Carlos);

Ivan Guimarães Lins (Ivan Lins);

Maria Adelaide De Almeida Santos Do Amaral (Maria Adelaide Amaral);

Maria De Lourdes Cândido Monteiro (Maria Cândido);

Maira Maria Haar (Mira Haar);

Paulo Roberto Borge Jorge (Paulo Borges);

Rosa Maria Dos Santos Alvez (Rosinha) e

Waldoneide Garcia Marques (Walda Marques).

SEM GRAU DE CLASSE

Associação de Sambadores e Sambadeiras do Estado da Bahia;

Sociedade Junina Bumba Meu Boi da Liberdade;

Associação Cultural Bloco Carnavalesco Ilê Ayê;

Grupo Dança 1º Ato;

Grupo Gay da Bahia e

Maracambuco Fã Clube Batuque da Nação – Grupo Maracambuco.

