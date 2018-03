Oprah Winfrey vai encerrar seu programa em 2011

A popular apresentadora americana Oprah Winfrey planeja encerrar seu programa na televisão em setembro de 2011. A informação foi divulgada pela própria apresentadora em seu programa desta sexta-feira, 20, ao vivo. Ela disse que tomou a decisão após uma análise cuidadosa "e muita oração". "Esse programa tem sido a minha vida e eu o amo o bastante para saber quando é hora de dizer adeus", afirmou.

Oprah pretende voltar suas atenções para uma nova emissora a cabo que ela planeja lançar em parceria com a Discovery Communications. O programa "The Oprah Winfrey Show" é feito por uma produtora e comercializado para diferentes emissoras. Lançada nesse esquema em 1986, a atração teve uma média de 6,6 milhões de telespectadores, na semana encerrada em 8 de novembro, segundo a Nielsen.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Emissoras locais de TV, que geralmente veiculam a atração durante o dia, podem sofrer com a mudança. O programa dela foi um dos poucos cujos níveis de publicidade não caíram durante a crise econômica, segundo uma fonte do meio publicitário.

A decisão também é um revés para a CBS, que distribui a atração a outras emissoras. Oprah deve se concentrar em sua própria emissora, a The Oprah Winfrey Network (OWN), que ela anunciou em parceria com a Discovery Communications em janeiro de 2008. O novo canal é uma joint venture dividida em partes iguais com a emissora a cabo, e inclui o site Oprah.com.

(Texto atualizado àss 15h05)