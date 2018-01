Oprah Winfrey nega ter caso com Gayle King Uma nova fofoca circula no meio artístico norte-americano, dando conta de que a apresentadora de TV mais famosa dos Estados Unidos, Oprah Winfrey, pode ser gay. A rainha do talk show tem agora que conviver com mais essa. Segundo a mídia, ser for verdade que Oprah, de 52 anos, é lésbica, ela deveria contar a verdade para seus inúmeros telespectadores. A fofoca começou a correr em razão de sua grande amizade com a colega de trabalho Gayle King. Oprah e Gayle, que são amigas há 30 anos, negam veementemente ter um caso secreto, em artigo publicado na revista de Oprah, O, em seu número de agosto. Oprah disse: "Eu entendo que as pessoas pensem que somos gay. Não há uma definição na nossa cultura para o tipo de relação entre mulheres". Segundo a apresentadora, é compreensível que as pessoas questionem como pode uma relação pode ser tão próxima sem que seja sexual?" Por outro lado, Gayle respondeu às suposições afirmando: "A verdade é que se nós fôssemos gay nós contaríamos a todos, por que não há nada errado em ser gay". Oprah admite que sua amizade com Gayle é única, conta que elas se falam ao telefone várias vezes quando não estão na mesma cidade. "É uma amizade muito divertida", diz.