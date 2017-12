Oprah Winfrey encabeça lista de celebridades poderosas da 'Forbes'

Após dois anos como vice-campeã, a apresentadora e empresária de TV Oprah Winfrey foi declarada nesta quarta-feira, 26, como a celebridade mais poderosa do mundo pela revista Forbes, na liderança de um ranking com seis mulheres e quatro homens entre os 10 primeiros colocados.

Essa é a quinta vez que a apresentadora e dona de sua própria emissora Oprah domina a lista. A cantora Lady Gaga vem em segundo lugar, e o cineasta Steven Spielberg apareceu em terceiro, à frente das cantoras Beyoncé e Madonna.

"Não há mais ninguém com esse tipo de consistência e poder (como Oprah)", disse Dorothy Pomerantz, do site Forbes.com. "Há apenas três pessoas que estiveram em todas as nossas listas desde 1999. São elas Oprah, (o radialista) Howard Stern e Steven Spielberg."

A atriz e cantora Jennifer Lopez, primeira colocada no ano passado, caiu para o 12º lugar.

Com um rendimento de 77 milhões de dólares entre julho de 2012 e junho de 2013, Oprah não foi a celebridade com maior faturamento --Madonna recebeu 125 milhões de dólares--, mas a Forbes disse que a posição da apresentadora em Hollywood e sua presença na imprensa, na TV e nas redes sociais justificam a liderança no quesito poder.

"Ela ainda exercer enorme poder, que é realmente o que examinamos na nossa matriz da fama. Ela está pegando essa rede a cabo (seu canal OWN) e o revirando de ponta-cabeça pela pura força da sua vontade, das suas conexões e da sua habilidade", escreveu a Forbes.

Lady Gaga, que faturou 80 milhões de dólares no ano, apesar de ter abreviado uma turnê por causa de uma cirurgia de quadril, ficou em segundo lugar em grande parte por causa do grande número de fãs que possui e da sua intensa presença nas redes sociais.

Spielberg, que faturou 100 milhões de dólares no ano, foi o homem mais bem colocado, à frente da banda de rock Bon Jovi (sétimo), do tenista Roger Federer e do cantor Justin Bieber, mais jovem da lista, em nono.

Completando o "top 10", a cantora Taylor Swift entrou na lista pela primeira vez, em sexto, e a apresentadora de TV Ellen DeGeneres ficou em décimo.

A modelo Gisele Bundchen (81ª posição) é a única brasileira na lista.

A lista da Forbes leva em conta rendimentos dos artistas, um "índice de marketabilidade" desenvolvido pela empresa californiana E-Poll, e a influência na imprensa e nas redes sociais.