Oprah encabeça lista de estrelas mais bem pagas da TV

Falar pode ser fácil, e até barato, mas Oprah não é. Ela encabeça a lista das estrelas mais bem pagas da TV americana. Apresentadora e produtora do programa The Oprah Winfrey Show, a americana recebe cerca de 260 milhões de dólares por ano, de acordo com uma lista da edição de julho da revista TV Guide. Simon Cowell, o juiz britânico áspero e briguento do programa American Idol, fica em um distante segundo lugar, com 45 milhões de dólares faturados pelo show de calouros e outros projetos. Judith Sheindlin, que interpreta o Juiz Judy, a âncora da CBS News Katie Couric and e o ator Zach Braff, do seriado Scrubs, completam a lista dos cinco mais bem pagos da TV americana.