Oprah decide se envolver mais em seu canal de TV a cabo

Menos de dois meses depois de deixar o popular programa de entrevistas e variedades "The Oprah Winfrey Show" que ela comandou por 25 anos e era exibido em diversas emissoras, a apresentadora anunciou na quarta-feira que pretende participar mais do canal que criou há seis meses, e que tem tido índices de audiência decepcionantes.

"Estou pronta para dedicar toda a minha energia criativa e meu foco como executiva-chefe em tempo integral do OWN", disse Oprah.

O canal acrescentou que toda a produção televisiva que for feita a partir de agora pelo estúdio Harpo, de Oprah, será exibida no OWN, e que Sheri Salata, que era produtora executiva do "Oprah Winfrey Show", se tornará presidente da emissora.

É a terceira mudança no cargo de executiva-chefe do canal, voltado para o público feminino de meia-idade, com uma programação que mescla autoajuda, estilo de vida e reality shows.

O OWN teve uma estreia positiva em janeiro, quando foi visto por mais de 1 milhão de norte-americanos. Mas desde então vem decaindo, e teve entre janeiro e julho uma média de apenas 267 mil espectadores no horário nobre, segundo dados da Nielsen.

