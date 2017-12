Opiniões Eu concordo com o Jabor. Ele errou mesmo. Só que não errou cá entre nós. Errou em rede nacional. Errou no Estadão, no Globo, no Jornal da Globo. Errou pra todo mundo ouvir. E errou com convicção. Errou esbravejando, ironizando, sarcástico, errou afirmando. Aí depois ele disse que errou. Beleza? Não, não tá beleza não. Ok, muito legal admitir que errou, assumir que tudo aquilo que ele achava ele já desachou, mas isso não o redime. A opinião dele conta pra muita gente. As pessoas querem saber o que ele pensa, o que ele vê, o que ele conversou com Nelson Rodrigues no último transe dele.