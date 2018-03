OPINE: Qual é sua estréia de cinema favorita?

Em 2007, os fãs de blockbusters - as famosas megaproduções hollywoodianas - não podem se queixar. O primeiro semestre veio recheado de estréias quentes. Em maio, foram lançados Homem-Aranha 3 e Piratas do Caribe - No Fim do Mundo. Junho não ficou para trás: além do longa Treze Homens e Um Novo Segredo, estrelado por astros como Brad Pitt e George Clooney, a terceira aventura do ogro verde Shrek, Shrek Terceiro, também chegou às telonas. Nesta sexta-feira, 28, estréia Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, filme que promete arrasar as bilheterias do País. Na produção, baseada nas histórias em quadrinhos da Marvel Comics e dirigido por Tim Story, os super-heróis (interpretados por Jessica Alba, Ioan Gruffudd, Chris Evans e Michael Chiklis) têm de enfrentar o Surfista Prateado, que oscila nos papéis de vilão e herói. Uma alternativa para espectadores saturados das megaproduções é O Tango de Rashevski, dirigido pelo belga Sam Garbarski. Com humor sutil, o longa discute a identidade judaica. Outra boa opção é o sensível 500 Almas, filme de Joel Pizzini que reconstrói a cultura de uma tribo dada como desaparecida. Embora deixe a desejar, pode ser interessante conferir Mulheres Desesperadas, um raro filme holandês que chega ao mercado brasileiro. E há ainda o simpático Fora de Jogo, que conta a história de mulheres iraquianas apaixonadas por futebol que lutam por uma liberalização maior do regime dos aiatolás. Clique aqui, dê sua opinião e leia outros comentários