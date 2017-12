OPINE: Bebel, personagem de Camila Pitanga, vai ficar fina?

A prostituta Bebel, personagem da atriz Camila Pitanga na novela das 9 da Rede Globo Paraíso Tropical - famosa por seus generosos decotes -, recorre às aulas de etiqueta para tentar se transformar em uma "dama" porque não quer decepcionar o cliente/namorado Olavo (Wagner Moura). Uma mulher tirada da ‘vida fácil’ no calçadão de Copacabana pode virar uma fina e requintada socialite? Para a jornalista Glória Kalil, sim, pode. "Ninguém nasce sabendo nada, tudo se aprende. Claro que, quanto mais tarde vem o aprendizado, mais sofrido ele se torna. Mesmo assim, dá para mudar." Segundo a especialista, o primeiro passo é refinar o jeito de falar. Baixar o tom de voz, saber conjugar os verbos, mudar as gírias. "Depois, vem o cuidado com o visual: cabelo, maquiagem, vestuário..." Ou seja, fendas e decotes devem ser moderados e nada de microcomprimentos e brilho excessivo. "Em último lugar, está a transformação dos costumes", completa Glória. Com tantos obstáculos, você acha que a Bebel vai conseguir ficar fina? Clique aqui, dê sua opinião e leia outros comentários