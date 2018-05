Óperas da agenda são tema de curso Um curso sobre as óperas que serão encenadas este ano no Teatro Municipal de São Paulo será ministrado a partir de 26 de julho pelo jornalista e crítico musical Irineu Franco Perpetuo, na Casa do Saber. Serão quatro aulas: Rigoletto, de Giuseppe Verdi; L"Enfant et les Sortilèges, de Maurice Ravel, e A Menina das Nuvens, de Heitor Villa-Lobos; A Valquíria, de Richard Wagner; e O Morcego, de Johann Strauss II. Cada aula tem duração de duas horas. As inscrições custam R$ 420, valor que pode ser pago em duas vezes. Mais informações no site www.casadosaber.com.br ou pelo telefone (11) 3707-8900.