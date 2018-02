Ópera usa humor para parodiar clássicos em São Paulo

O formato foi inspirado em dois projetos semelhantes que fazem sucesso em outras partes do mundo. Um deles é da companhia Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, no qual bailarinos dançam um repertório clássico impecável, desempenhando personagens femininos. E o outro é o grupo norte-americano La Gran Scena Opera Company, composto também por homens que interpretam vários papéis femininos.

"Já conhecia o trabalho desses dois grupos. Na verdade, a ideia de fazer um espetáculo assim surgiu de brincadeiras", conta Eloisa Baldin, que faz a direção cênica e musical do espetáculo. "Sempre via, em momentos de descontração, alguns cantores tirando sarro, imitando vozes de mulheres e repertórios femininos. Pensei: ''Por que não levar isso para os palcos''", diz Eloisa. Em São Paulo, os dois cantores e intérpretes dos papéis femininos são Diógenes Gomes e Caio Ferraz, barítonos (estilo de voz masculina mais grave e aveludada que a dos tenores) do Teatro Municipal.

Na encenação, Diógenes e Caio representam duas divas italianas - Marta Picaretti e Jovanka Milika - que desembarcam no porto de Santos, no início do século passado, para participar de uma temporada lírica em São Paulo. Elas chegam com os seus respectivos namorados, também cantores - o russo Gregori Sustenidowski e o espanhol Juan Boyol -, interpretados por outros dois solistas do Municipal: Sérgio Wernece Sandro Bodilon. "É um espetáculo engraçado, que prende a atenção de quem conhece ou não de óperas. Eles (os cantores) estão ótimos", diz Eloisa. As informações são do Jornal da Tarde.

La Gran Scena - Trans Ópera - Hoje, às 18h30, na Galeria Olido (Av. São João, 473). Dia 23, às 20h, no Teatro João Caetano (R. Borges Lagoa, 650). Grátis (ingressos uma hora antes).