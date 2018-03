Ópera-rock do Green Day traz sentimentos antagônicos

Nas 18 canções, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool não perdoam ninguém. A revolta fica clara nas últimas músicas, nas letras de 21 Guns e See The Light. Na primeira, o trio californiano pergunta: ?Você sabe se está lutando para valer, quando não vale a pena morrer por isso?? As tradicionais pegadas do punk rock do Green Day do passado são intercaladas pela maturidade musical já apresentada no último álbum.

Tanto em 21st Century Breakdown, que abre o disco, quanto em Know Your Enemy, que vem em seguida, o ritmo é rápido, característico da banda. Nelas, fica clara a mensagem que Billie Joe quer passar. No refrão de 21st Century, ele grita: ?Minha geração é zero. Nunca me dei bem como um herói da classe trabalhadora?. A terceira e a quarta faixa apresentam Gloria e Christian. No segundo ato, quase todas as músicas deste ato seguem o ritmo de baladas. A surpresa está no terceiro ato, quando a banda mostra que não esqueceu o punk rock. O disco nem bem estreou e já atingiu o Top 200 da Billboard, com 215 mil álbuns vendidos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.