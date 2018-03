Ópera inspira-se em modelo da Playboy A sórdida história da ex-modelo da Playboy Anna Nicole Smith inspirou uma ópera carregada de cenas sexuais, palavras obscenas e consumo de drogas, que estreou na quinta-feira, em Londres. Anna Nicole relata a trajetória da mulher conhecida pelos seios siliconados e que se casou com um magnata do petróleo, Howard Marshall, que morreu aos 90 anos pouco depois do matrimônio. Cenas como a de uma sugestão de sexo oral arrancaram gargalhadas do público, mais acostumado às obras de Verdi. Ao final, o espetáculo foi recebido com calorosos aplausos. A verdadeira Anna Nicole morreu em 2007, de uma dose excessiva de drogas. / EFE