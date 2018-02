Ópera dirigida por Meirelles vai render documentário na HBO

“Como não sei muito como é um processo de montagem teatral normal, estou usando um pouco meu jeito de fazer cinema”, diz Meirelles. “Transformei o libreto num roteiro com cenas divididas e vou filmar algumas passagens e misturar projeção com a encenação. Acho que teremos também mais mudanças de cenários do que o habitual, a turma de contrarregras vai trabalhar sem parar. Fica a cargo do maestro, dos músicos e dos cantores encantarem a plateia com a música. Meu trabalho é tentar fazer a história chegar até os espectadores. Se o cantor alcançará ou não o ‘dó’, não será problema meu, se o personagem que ele vive não interessar a plateia, terá sido culpa minha.”

Pescadores de Pérolas será transmitida ao vivo em cinemas de várias cidades do Brasil e deve ser oferecida em sistema de VOD (Video On Demand) pela O2 Play em novembro. “Tudo isso para dizer que, se der errado, muita gente vai poder ver o erro. Estou com medo? Sim. Mas viver é muito perigoso” - como dizia Riobaldo (Grande Sertão: Veredas) - e eu já sabia disso.”

OUTRAS NOTAS

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

3º lugar ocupou o Programa do Gugu, pela Record, no ranking do Ibope na Grande São Paulo em julho, com 8,1

pontos, ante 8,5 do SBT, que no horário exibe Ratinho e A Praça é Nossa.

“Passei por muitas gerações. Vampirizei e fui vampirizado. O teatro é bom porque cada dia é um dia.”

Zé Celso Martinez Corrêa EM ‘A MÁQUINA’, TERÇA, 23H30, NA GAZETA

Produzida pela TV Pinguim, a série O Show da Luna!, vista aqui pelo Discovery Kids, chega ao Reino Unido, pelo Tiny Pop, canal pré-escolar da Sony. É a primeira vez que uma série brasileira desembarca em um canal inglês.

DR: a Break Up Coaching, apresentada como única empresa do Rio que promete resolver para o cliente o difícil momento do fim do relacionamento, será alvo de uma série de comédia na Band, em 8 episódios.

Terminadores tem produção da Hungry Man e começa a ser filmada em setembro, com direção de Gualter Pupo. A realização conta com verba do Fundo Setorial do Audiovisual, driblando a crise que fez a Band encerrar outros programas.