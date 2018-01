Ópera brasileira estreia na Bienal de Munique A Bienal de Munique, que acontece de 27 de abril a 12 de maio, contará na edição deste ano com presença brasileira. O projeto Amazonas - Teatro Música em Três Partes, com estreia mundial prevista para o dia 8 de maio, tem, além de Klaus Schedl e do ZKM Center for Art and Media Karlsruhe, participação do compositor curitibano Tato Taborda. Com grande trabalho de pesquisa, que também abordará o problema do aquecimento global na região, os compositores contaram com a colaboração dos yanomamis para estreitar o diálogo entre indígenas e europeus. A ópera tem apresentações marcadas em São Paulo, Lisboa e Roterdã. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.