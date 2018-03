Opção por Mônica Iozzi no CQC não seria antídoto a machismo Embora a escolha por Mônica Iozzi para substituir Rafinha Bastos na bancada do CQC, ontem, tenha sido interpretada aqui e ali como um meio de resgatar a simpatia feminina pelo programa e pela Band, informações de bastidores juram que isso não pesou na decisão. As mulheres, foram, afinal, os alvos das maiores controvérsias provocadas pelo humorista - vide a declaração de que as feias não deveriam se queixar de estupro e, na semana passada, a gota d'água, ao falar que "comeria" Wanessa Camargo "e o bebê", logo após ouvir de Marcelo Tas que a cantora é uma grávida muito bonitinha. A escolha por Mônica dependeu de fatores menos filosóficos, segundo a coluna apurou, como o fato de outros repórteres do programa estarem viajando ontem. E, já que era para quebrar a rotina com a ausência de um dos titulares, o ideal, no espírito do humor, seria marcar a diferença ao máximo - daí uma mulher.