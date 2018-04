Onze pessoas são feridas em acidente em filme de Tom Cruise

Onze pessoas ficaram feridas após caírem da carroceria de um caminhão durante as filmagens do novo longa-metragem de Tom Cruise em Berlim, informou a polícia na segunda-feira. Em "Valkyrie", Cruise faz o papel do coronel Claus von Stauffenberg, que liderou um atentado frustrado de um grupo de conspiradores militares para assassinar Adolf Hitler em julho de 1944. As 11 pessoas caíram do caminhão no momento em que o veículo fazia uma curva nas ruas do centro de Berlim na noite de domingo, informou a polícia. Uma das pessoas ficou seriamente ferida e teve de permanecer no hospital. As filmagens foram interrompidas após o acidente. "Não temos nenhum dado que sugira que alguém famoso se envolveu no acidente", disse o porta-voz da polícia, acrescentando que não sabia se o ocorrido iria afetar as filmagens agendadas para esta semana.