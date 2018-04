Onze figurantes se ferem em gravação de filme com Tom Cruise

Onze figurantes vestidos com o uniforme da Wehrmacht (as Forças Armadas da Alemanha durante o Terceiro Reich) ficaram feridos nas gravações do filme Valkyrie, no qual o astro Tom Cruise interpreta o conde Stauffenberg, oficial alemão que planejou um atentado contra Adolf Hitler, informou nesta segunda-feira, 20, a Polícia alemã. Os onze homens caíram de um caminhão que realizou uma manobra brusca durante as filmagens. Um dos figurantes foi hospitalizado em estado grave. O acidente aconteceu em frente a um dos palcos originais da trama em Berlim, no edifício onde Hermann Goering, o comandante da Luftwaffe (a Força Aérea alemã), tinha seu escritório durante o nazismo. Atualmente, o prédio funciona como sede do Ministério de Finanças alemão. Pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial, grandes bandeiras nazistas vermelhas, com a temida suástica, cercam as portas deste Ministério, que até a unificação da Alemanha foi sede de vários ministérios da extinta República Democrática Alemã. Valkyrie, dirigido por Bryan Singer, conta com um orçamento de US$ 80 milhões e sua filmagem levantou uma certa polêmica na Alemanha. Muitos alemães não consideram Tom Cruise, um dos maiores defensores da Igreja da Cientologia, o ator mais indicado para interpretar o oficial que tentou matar Hitler. O coronel alemão Claus Philip Maria Schenk von Stauffenberg, ferido na campanha do norte da África, onde perdeu o braço direito, dois dedos da mão esquerda e o olho direito, arquitetou um atentado a bomba contra o Hitler em 20 de Julho de 1944. A atentado fracassado custou a vida de Stauffenberg e de outros conspiradores, entre eles o marechal de campo Erwin Johannes Eugen Rommel, um dos mais destacados e brilhantes oficiais do exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Por sua participação na trama, Rommel, conhecido como a Raposa do Deserto, teve a opção de suicidar-se, da qual ele fez uso.