ONU seleciona fotografias da luta contra a exclusão social

A miséria em que vive parte da população em todos os continentes é desoladora. Ao invés de expor a dor, a proposta da Campanha Mundial de Fotografia da ONU, ‘Humanizando o Desenvolvimento’, foi mostrar como se dá a luta contra a pobreza, a exclusão social e a marginalização no planeta.

Como você vê o desenvolvimento? Como retratar a face humana do desenvolvimento? Como os programas e iniciativas de desenvolvimento melhoram a vida das pessoas?

Tendo como mote as perguntas acima, a Campanha foi organizada pelo Centro de Política Internacional para o Desenvolvimento Inclusivo da ONU, com apoio da Unesco, Unifem, Undp, French Development Agency e Transparency International. Foram inscritas mais de 2 mil imagens de 100 países. Entre as 50 escolhidas estão as dos brasileiros Adriana Carranca, de O Estado de S. Paulo, Arthur Calasans e Luiz Roberto Alves de Lima.

As fotos selecionadas farão parte de uma exposição que passará por Nova York, Bangcoc, Londres, São Paulo, Rio de Janeiro, Johanesburgo e Bonn. Elas também farão parte de livro que será lançado distribuído gratuitamente pela ONU em 2010.

Veja abaixo 10 fotografias escolhidas.