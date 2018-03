Ônibus com TV penam para transmitir programas ao vivo Há seis meses em circulação, os ônibus de São Paulo que transmitem a programação ao vivo da Globo não saíram do lugar. Bom, pelo menos no número de veículos e na resolução dos problemas técnicos. Fruto de uma parceria da rede com a Bus Mídia, os mesmos 30 ônibus que inauguraram testes do gênero ainda sofrem com a queda do sinal, digital, dentro de túneis e em bairros mais altos.