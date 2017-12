Ônibus com equipe de Zezé Di Camargo e Luciano capota

O ônibus que transporta a equipe da dupla Zezé di Camargo e Luciano capotou na BR-050, na altura do quilômetro 70, região de Uberlândia, interior de Minas Gerais, na madrugada deste domingo, 4. De acordo com o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu às 5h20, quando o veículo passou por um desnível na pista. Dos 27 passageiros, 20 ficaram feridos e foram encaminhados ao pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia. Segundo os bombeiros, os cantores não estavam no veículo. Eles estavam em Caldas Novas, em Goiás, onde haviam se apresentado na noite de sábado, 3.