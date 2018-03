ONG vai lançar site pornô em defesa dos animais

A organização sem fins lucrativos People for the Ethical Treatment of Animals (Peta), cujas campanhas polêmicas provocam críticas de grupos de defesa dos direitos das mulheres, diz que espera fazer propaganda do veganismo por meio de uma mistura de pornografia e uma montagem chocante de animais sofrendo.

"Esperamos alcançar uma nova audiência, mas algumas pessoas ficarão chocadas com as imagens grotescas que podem não ter previsto ver quando foram para o site da Peta," disse a diretora-associada de campanhas da entidade, Lindsay Rajt.

A Peta vem sendo acusada de fazer campanha pelos direitos dos animais ao custo da exploração de mulheres. Um grupo do Facebook, Real Women Against Peta (Mulheres Reais contra a Peta) foi lançado depois de a organização pagar por um cartaz mostrando uma mulher obesa com a mensagem: 'Salvem as baleias. Perca a gordura. Vire vegetariano."

Outro grupo crítico do Facebook é chamado "Vegans (e vegetarianos) contra a Peta."