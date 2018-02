ONG promove campanha em prol da leitura em SP

A ONG Jumpstart promove nesta quinta-feira, 20, uma campanha que visa incentivar o hábito da leitura no País, principalmente na infância. Com eventos simultâneos em diversos países, entre eles os Estados Unidos, Canadá e Argentina, os organizadores do Read for the Record trazem pela primeira vez no Brasil a iniciativa. Os alunos realizarão leituras e participarão de uma roda com um contador de histórias. Essa é a segunda edição da iniciativa em todo o mundo. No ano passado, mais de 40 escritórios da Pearson do mundo contribuíram com a campanha da qual mais de 150 mil crianças participaram. No Brasil, o evento ocorre nesta quinta a partir de 13 horas, a escola PlayPen, na zona sul. Turmas de 1ª a 4ª série devem acompanhar a leitura da obra The Story of Ferdinand (A história de Ferdinand), do selo Puffin da Editora Pearson, uma das patrocinadoras do evento. Leia mais em www.readfortherecord.org e www.jstart.org Read for the Record 20 de setembro, das 13h às 14h15 Escola Pen Play, na Praça Professor Américo de Moura, 101 - Cidade Jardim (11) 3812-9122